Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Survivre Košice reste en vie dans sa série, Poprad prend les devants après une troisième victoire de suite Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2026 à 20:22 Tweeter Žilina - Poprad : 1-4 (2-2)

Košice - Banská Bystrica : 4-2 (2-3)

TASR Košice remporte le match 5 et se sauve contre Banská Bystrica

Košice dos au mur après trois revers en temps supplémentaire consécutif contre dos au mur après trois revers en temps supplémentaire consécutif contre Banská Bystrica doit l'emporter à domicile pour survivre. Zigo ouvre le score dès la 29ème seconde de jeu pour les visiteurs. Les locaux inversent la tendance et Lamper égalise à la mi-tiers. Au deuxième vingt, les métallurgistes font le pressing et Mikúš s'appuie sur un jeu de puissance pour leur donner l'avantage. A l'entame du dernier tiers, Petráš double l'avance locale au début du dernier tiers. BB essaier de revenir, sort son gardien et Turnbull recolle à moins de deux minutes du terme. Rosandić conclut en cage vide pour relancer Košice qui reste cependant toujours au bord de l'élimination, avant un sixième match à Banská Bystrica samedi.

Série égalisée entre loups et chamois avec deux victoires de part et d'autres. De retour à domicile, Žilina espère reprendre l'ascendant, loupé c'est Poprad qui l'emporte nettement et prend les devants avec une troisième victoire de suite dans la série. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers avec un but chacune. Výhonský marque dans la deuxième période pour la deuxième fois de la soirée et fait mener les siens. Au dernier tiers, Poprad creuse l'écart en powerplay avant un quatrième but dans la cage vide. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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