Bratislava - Zvolen : 4-3 ap

Trenčín - Prešov : 3-1

Košice - Poprad : 6-3

Michalovce - Spišská Nová Ves : 4-3

Liptovský Mikuláš - Nitra : 2-5

Žilina





TASR Le Dukla Trenčín avec Junca se relancent Banská Bystrica : 4-3 ap

Žilina reste en tête de la ligue avec un succès serré contre Banská Bystrica. Les loups ont pu compter sur le jeune Dúbravík qui a compté un doublé. En prolongation c'est Korczak qui donne la victoire aux Vlci.

Nitra s'impose nettement chez le HK32 qui rechute lourdement. Osburn marque un doublé (trois points dans le match), puis les visiteurs continuent d'enfiler les buts comme des perles jusqu'à 4-0 puis 5-1.

Petite faiblesse pour le Slovan qui a recours à la prolongation pour se défaire de Zvolen. Les locaux ont mené presque jusqu'au bout, Kudrna n'égalisant qu'à 2'30 du terme. En overtime c'est le bien connu des glaces françaises, Takáč qui donne la victoire.

Košice continue d'enchaîner les nets victoires, cette fois contre Poprad. C'est Krivošík le MVP avec un doublé et trois points d'inscrit.

Le Dukla rebondit enfin en enfonçant dans le doute Prešov. Une grosse performance pour Junca qui repousse 29 lancers. Trenčín remonte à la septième place du classement.

Michalovce s'éloigne de la zone rouge avec une bonne victoire à domicile face à Spišská Nová Ves. Le match a été très disputé et les deux équipes se neutralisent presque toute la rencontre. A 2'25 de la sirène finale, Svitana marque un but décisif pour les renards qui ne laissent rien à leur adversaire méritant.

Classement :