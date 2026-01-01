Michalovce - Spišská Nová Ves : 7-1 (3-1)

Zvolen - Liptovský Mikuláš : 0-3 (1-3)



sport.aktuality.sk Michalovce corrige les lynx et rejoint les quarts Michalovce se qualifie en fanfare devant son public en écrasant Spišská Nová Ves dans le match 4. Trois joueurs atteignent les cinq points, Roy, Virtanen (avec un hat-trick) et Welsh. Spodniak inscrit un doublé et trois points. Un triomphe pour les renards qui se qualifient finalement facilement dans ce premier tour. En quarts, Michalovce sera opposé au leader, Nitra. Ce sera là, une autre paire de manches.

Liptovský Mikuláš nettement battu la veille a remis les pendules à l'heure et s'impose à Zvolen, une troisième victoire synonyme de qualification pour les quarts. Pourtant le HKM n'a pas ménagé ses efforts avec 33 lancers mais n'a pas pu déjouer Lebedeff qui blanchit et a été l'homme fort de la série pour le HK32. Cormier marque deux points. En quarts de finale, le HK32 retrouvera le Slovan Bratislava qui a terminé deuxième de la saison régulière.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jacob Virtanen (HK Spišská Nová Ves)

** : Aleksi Lebedeff (HK32 Liptovský Mikuláš)

* : Marc-Olivier Roy (HK Spišská Nová Ves)