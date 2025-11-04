|
|Tipsport Liga
|
|Hockey sur glace - Tipsport Liga : Victoire capitale
|
|Le Slovan, club de la capitale, remporte une victoire importante en haut de tableau
|
|
|Source : hockeyslovakia.sk
|
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 25/11/2025 à 20:07
|
|
Žilina - Bratislava : 1-3 (0-0, 0-0, 1-3)
|TASR
|Le Slovan l'emporte à Žilina et creuse son avance
Žilina en perte de vitesse après trois défaites sur ses quatre derniers matchs dont deux d'affilée doit rebondir pour ne pas perdre le contact avec le sommet. La réception du Slovan, adversaire direct est une occasion en or pour les loups de rebondir. Bratislava après trois défaites de suite s'est repris dimanche et a pris la deuxième place. Pour la défendre il faudra s'imposer dans le Nord.
Pendant quarante minutes le score reste vierge. Le premier était aux mains des Vlci, le second dans celles du Slovan. Dès l'entame du dernier vingt, Tkáč ouvre enfin le score en faveur des locaux. Dmowski ne tarde pas à égaliser en powerplay. Dans les secondes qui suivent Takáč donne l'avantage au Slovan. Les loups boivent la tasse et Pecararo enfonce le clou à cinq minutes du terme.
Bratislava conforte sa deuxième placeen éloignant désormais à cinq longueurs son adversaire du soir.
Classement :
- HK Nitra : 47 pts
- Slovan Bratislava : 45 pts
- HC Košice : 40 pts
- Vlci Žilina : 40 pts
- HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
- HK32 Liptovský Mikuláš : 32 pts
- HKM Zvolen : 30 pts
- HC Dukla Trenčín : 29 pts
- HK Spišská Nová Ves : 27 pts
- HK Poprad : 25 pts
- HK Dukla Michalovce : 24 pts
- HC Prešov : 17 pts
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|