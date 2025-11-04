Bratislava : 1-3 (0-0, 0-0, 1-3)



TASR Le Slovan l'emporte à Žilina et creuse son avance Žilina -: 1-3 (0-0, 0-0, 1-3) Žilina en perte de vitesse après trois défaites sur ses quatre derniers matchs dont deux d'affilée doit rebondir pour ne pas perdre le contact avec le sommet. La réception du Slovan, adversaire direct est une occasion en or pour les loups de rebondir. Bratislava après trois défaites de suite s'est repris dimanche et a pris la deuxième place. Pour la défendre il faudra s'imposer dans le Nord.

Pendant quarante minutes le score reste vierge. Le premier était aux mains des Vlci, le second dans celles du Slovan. Dès l'entame du dernier vingt, Tkáč ouvre enfin le score en faveur des locaux. Dmowski ne tarde pas à égaliser en powerplay. Dans les secondes qui suivent Takáč donne l'avantage au Slovan. Les loups boivent la tasse et Pecararo enfonce le clou à cinq minutes du terme.

Bratislava conforte sa deuxième placeen éloignant désormais à cinq longueurs son adversaire du soir.

Classement : HK Nitra : 47 pts Slovan Bratislava : 45 pts HC Košice : 40 pts Vlci Žilina : 40 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 32 pts HKM Zvolen : 30 pts HC Dukla Trenčín : 29 pts HK Spišská Nová Ves : 27 pts HK Poprad : 25 pts HK Dukla Michalovce : 24 pts HC Prešov : 17 pts