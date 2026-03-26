Michalovce - Nitra : 2-3 (2-2)
Liptovský Mikuláš - Bratislava : 2-3 (0-3)
Photographe : Michal Svítok pour TASR
Le Slovan rejoint les demi-finales en 4 manches sèches
Le Slovan remporte la quatrième courte victoire de la série et se qualifie sèchement pour les demi-finales mais sans avoir brillé. Un réalisme à toute épreuve qui a suffit au club de la capitale pour se défaire de Liptovský Mikuláš. Les deux équipes se neutralisent au premier vingt avec un but chacune. Peterek puis Bakoš permettent aux aigles de prendre le large mais en powerplay Podolinský laisse le HK32 au contact. Au dernier tiers les locaux font le forcing de la cage adverse mais ne parviendront pas à égaliser et doivent quitter la compétition. Nitra égalise la série mais laborieusement sur la glace de Michalovce. Pourtant Passolt avait donné l'avantage au bout de 17 secondes. En powerplay le leader double la mise. Roy réduit le score au tiers médiant. Molnár inscrit son deuxième but du soir au début du dernier vingt. Les renards pressent et en powerplay, Martel réduit l'écart à moins de trois minutes. Malgré leurs efforts, le score ne bouge plus.