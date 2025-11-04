 
Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Victoire classique
 
Košice remporte le classico nettement à Bratislava. Nitra creuse son avance en tête. Le HK32, Zvolen et Trenčín assurent en milieu de tabelau, suivis de plus loin par Poprad
 
Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 28/11/2025 à 20:57
Photo hockey Tipsport Liga : Victoire classique - Tipsport Liga
Photographe : Martin Baumann pour TASR
Košice remporte nettement le duel contre le Slovan

Banská Bystrica - Zvolen : 0-4
Liptovský Mikuláš - Michalovce : 6-3
Prešov - Poprad : 0-4
Trenčín - Spišská Nová Ves : 3-1
Žilina - Nitra : 2-3 ap
Bratislava - Košice : 1-4

Classement :
  1. HK Nitra : 52 pts
  2. Slovan Bratislava : 45 pts
  3. HC Košice : 43 pts
  4. Vlci Žilina : 41 pts
  5. HK32 Liptovský Mikuláš : 35 pts
  6. HKM Zvolen : 34 pts
  7. HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
  8. HC Dukla Trenčín : 32 pts
  9. HK Poprad : 28 pts
  10. HK Spišská Nová Ves : 27 pts
  11. HK Dukla Michalovce : 24 pts
  12. HC Prešov : 17 pts
 
 
