Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Tipsport Liga
Hockey sur glace - Tipsport Liga : Victoire classique
Košice remporte le classico nettement à Bratislava. Nitra creuse son avance en tête. Le HK32, Zvolen et Trenčín assurent en milieu de tabelau, suivis de plus loin par Poprad
Source : hockeyslovakia.sk
Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo
le 28/11/2025 à 20:57
Tweeter
Photographe : Martin Baumann pour TASR
Košice remporte nettement le duel contre le Slovan
Banská Bystrica -
Zvolen
: 0-4
Liptovský Mikuláš
- Michalovce : 6-3
Prešov -
Poprad
: 0-4
Trenčín
- Spišská Nová Ves : 3-1
Žilina -
Nitra
: 2-3 ap
Bratislava -
Košice
: 1-4
Classement :
HK Nitra : 52 pts
Slovan Bratislava : 45 pts
HC Košice : 43 pts
Vlci Žilina : 41 pts
HK32 Liptovský Mikuláš : 35 pts
HKM Zvolen : 34 pts
HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts
HC Dukla Trenčín
: 32
pts
HK Poprad : 28 pts
HK Spišská Nová Ves : 27 pts
HK Dukla Michalovce : 24 pts
HC
Prešov : 17 pts
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur la news
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception