Tipsport Liga Hockey sur glace - Tipsport Liga : Victoire classique Košice remporte le classico nettement à Bratislava. Nitra creuse son avance en tête. Le HK32, Zvolen et Trenčín assurent en milieu de tabelau, suivis de plus loin par Poprad Source : hockeyslovakia.sk Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 28/11/2025 à 20:57 Tweeter Photographe : Martin Baumann pour TASR Košice remporte nettement le duel contre le Slovan

Banská Bystrica - Zvolen : 0-4

Liptovský Mikuláš - Michalovce : 6-3

Prešov - Poprad : 0-4

Trenčín - Spišská Nová Ves : 3-1

Žilina - Nitra : 2-3 ap

Bratislava - Košice : 1-4 Banská Bystrica -: 0-4- Michalovce : 6-3Prešov -: 0-4- Spišská Nová Ves : 3-1Žilina -: 2-3 apBratislava -: 1-4



Classement : HK Nitra : 52 pts Slovan Bratislava : 45 pts HC Košice : 43 pts Vlci Žilina : 41 pts HK32 Liptovský Mikuláš : 35 pts HKM Zvolen : 34 pts HC MONACObet Banská Bystrica : 33 pts HC Dukla Trenčín : 32 pts HK Poprad : 28 pts HK Spišská Nová Ves : 27 pts HK Dukla Michalovce : 24 pts HC Prešov : 17 pts











