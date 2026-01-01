Spišská Nová Ves - Košice : 6-2

Poprad - Žilina : 4-1

Banská Bystrica - Trenčín : 4-1

Prešov - Bratislava : 1-2 ap

Zvolen - Liptovský Mikuláš : 4-6



Liptovský Mikuláš remporte un match important au milieu de tableau sur la glace du HKM. Le HK32 prend déjà le large dès le premier vingt avec trois buts à un avec déjà trois points du jeune Lalík. Zvolen rapproche par deux fois le score au tiers médiant mais ne peut égaliser car les visiteurs marquent également à deux reprises. Robertson assure en cage vide. Saint-Nicolas reste huitième mais maintient la pression sur son prédécesseur et relègue à cinq points derrière son rival du jour.

Le Slovan peine à se rapprocher de la première place avec un succès compliqué acquis à Prešov. Sur un powerplay au premier tiers, Hamráček ouvre le score pour les chevaux. Bondra égalise au deuxième, lui aussi en suppériorité. Malgré l'écrasante domination visiteuse le score ne bouge plus. Il faut disputer une prolongation, elle ne dure pas, Marcinko donne la victoire à Bratislava après 49 secondes.

Poprad rebondit en surclassant les Vlci qui rechutent lourdement aux pieds des Tatras. menant rapidement 2-0 les chamois n'ont jamais lâché leur avance pour s'imposer en confiance devant leurs partisans. Bjalončík et Sproul ont marqué deux points.

Banská Bystrica continue son yoyo mais cette fois remonte après un succès convaincant contre le Dukla quii rechute encore, et échoue à se rapprocher de la sortie du tunnel, sur son match en retard. Un but à chacun des deux premiers tiers laissent les béliers devant mais au contact de leur adversaire qui recolle avec un powerplay converti par Bubela. Au dernier tiers les locaux prennent le large grâce à Valach et Turnbull, ce dernier termine d'ailleurs à trois points comme l'Ukrainien Myklukha.

Spišská Nová Ves assure au milieu de tableau en corrigeant Košice qui passe complètement au travers. Martel et Will comptent trois points chacun. Un succès qui maintient les lynx à la septième place.



