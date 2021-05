Europe : Continental Cup - CHL : Rouen (Les Dragons) Hockey sur glace - Tirage CHL On connait les adversaires du RHE76 pour la comptition de la CHL Source : Site de la CHL La rdaction / sl Post par Hockey Hebdo le 19/05/2021 20:23 Tweeter

Les dragons de Rouen, récemment sacré champion de France, ont hérité du groupe G avec comme adversaires



les Danois du Rungsted Seier Capital



les Autrichien du KAC Klagenfurt



les Ukréniens du HC Donbass Donetsk



Un groupe ou les dragons ont une chance de se qualifier pour le second tour tant il est ouvert même si le favori du groupe est logiquement les Ukréniens du HC Donbass Donetsk.



Un groupe ou les dragons ont une chance de se qualifier pour le second tour tant il est ouvert même si le favori du groupe est logiquement les Ukréniens du HC Donbass Donetsk.



es dates des rencontres restent à définir.

