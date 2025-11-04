Coupe de France Hockey sur glace - TIRAGE des 8ème de finale de la Coupe de France Les rencontres qui se disputeront le 25 ou 26 Novembre 2025 Source : Média Sports Loisirs / FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 27/10/2025 à 14:04 Tweeter



Tirage des 8ème de Finale de la Coupe de France

Poule Ouest



Reims (D2) - Bordeaux (LM)

Anglet (LM) - Rouen (LM)

Valenciennes (D1) - Angers (LM)

Cen (D1) - Amiens (LM)





Poule Est



Epinal (D1) - Grenoble (LML)

Lyon (D1) - Briançon (LM)

Strasbourg (D1) - Marseille (LM)

Gap (LM) - Chamonix (LM)



Les rencontres se dérouleront soit le Mardi 25 Novembre soit le mercredi 26 Novembre 2025

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur