Coupe de France
Hockey sur glace - TIRAGE des 8ème de finale de la Coupe de France
Les rencontres qui se disputeront le 25 ou 26 Novembre 2025
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 27/10/2025 à 14:04
Tirage des 8ème de Finale de la Coupe de France
Poule Ouest
Reims (D2) - Bordeaux (LM)
Anglet (LM) - Rouen (LM)
Valenciennes (D1) - Angers (LM)
Cen (D1) - Amiens (LM)
Poule Est
Epinal (D1) - Grenoble (LML)
Lyon (D1) - Briançon (LM)
Strasbourg (D1) - Marseille (LM)
Gap (LM) - Chamonix (LM)
Les rencontres se dérouleront soit le Mardi 25 Novembre soit le mercredi 26 Novembre 2025
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
