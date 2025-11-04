 
Coupe de France
Hockey sur glace - TIRAGE des 8ème de finale de la Coupe de France
 
Les rencontres qui se disputeront le 25 ou 26 Novembre 2025
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 27/10/2025 à 14:04


Tirage des 8ème de Finale de la Coupe de France

Poule Ouest

Reims (D2) - Bordeaux (LM)
Anglet (LM) - Rouen (LM)
Valenciennes (D1) - Angers (LM)
Cen (D1) - Amiens (LM)


Poule Est

Epinal (D1) - Grenoble (LML)
Lyon (D1) - Briançon (LM)
Strasbourg (D1) - Marseille (LM)
Gap (LM) - Chamonix (LM)

Les rencontres se dérouleront soit le Mardi 25 Novembre soit le mercredi 26 Novembre 2025
