|Coupe de France
|Hockey sur glace - TIRAGE et PROGRAMME des 1/4 de Finale
|Les rencontres se disputeront le mardi 16 décembre et/ou le mercredi 17 décembre !
|Source : Média Sports Loisirs / FFHG
La rédaction / cs
Hockey Hebdo
|le 01/12/2025 à 17:09
Tirage des quarts Finale de la Coupe de France
ANGERS vs ROUEN
MARSEILLE vs CHAMONIX
GRENOBLE vs BORDEAUX
LYON vs CAEN
