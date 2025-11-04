Coupe de France Hockey sur glace - TIRAGE et PROGRAMME des 1/4 de Finale Les rencontres se disputeront le mardi 16 décembre et/ou le mercredi 17 décembre ! Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 01/12/2025 à 17:09 Tweeter



Tirage des quarts Finale de la Coupe de France



ANGERS vs ROUEN

MARSEILLE vs CHAMONIX

GRENOBLE vs BORDEAUX

LYON vs CAEN

Les rencontres se dérouleront soit le mardi 16 soit le mercredi 17 décembre ! © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur