Coupe de France
Hockey sur glace - TIRAGE et PROGRAMME des 1/4 de Finale
 
Les rencontres se disputeront le mardi 16 décembre et/ou le mercredi 17 décembre !
 
Source : Média Sports Loisirs / FFHG La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 01/12/2025 à 17:09


Tirage des quarts Finale de la Coupe de France
 


ANGERS vs ROUEN
MARSEILLE vs CHAMONIX
GRENOBLE vs BORDEAUX
LYON vs CAEN
 
 
