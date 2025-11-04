 
Division 3
Hockey sur glace - Toulon - Quand le hockey honore un des siens.
 
Toulon a honoré un de ses plus fidèles passionnés de hockey sur glace.
 
Posté par Hockey Hebdo le 21/11/2025 à 08:00
Richard brodeur n'est plus a présenté. Ce fut un des piliers du hockey toulonnais. Il a été joueur, entraineur du HCAT et reste encore un fervent acteur à fin que le hockey vive sur la côte d'Azur. Dernièrement pour tout son travail, il a été honoré. La tribune principale de la patinoire de la Garde, siège du HCAT porte désormais son nom. 



