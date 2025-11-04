|
|Division 3
|
|Hockey sur glace - Toulon - Quand le hockey honore un des siens.
|
|Toulon a honoré un de ses plus fidèles passionnés de hockey sur glace.
|
|
|Source : Toulon HCAT
|
HH La rédaction / GB
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 21/11/2025 à 08:00
|
|
Richard brodeur n'est plus a présenté. Ce fut un des piliers du hockey toulonnais. Il a été joueur, entraineur du HCAT et reste encore un fervent acteur à fin que le hockey vive sur la côte d'Azur. Dernièrement pour tout son travail, il a été honoré. La tribune principale de la patinoire de la Garde, siège du HCAT porte désormais son nom.
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|