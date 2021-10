Division 3 : Toulon (Les Boucaniers) Hockey sur glace - Toulon recherche joueurs Le Hockey Club de l'Aire Toulonnaise recherche joueurs. Source : HCAT - Communiqué La rédaction/gb Posté par Hockey Hebdo le 19/10/2021 à 11:30 Tweeter Nous recrutons !

Recrutement saison 2021 - 2022

Tu cherches une nouvelle aventure et du temps de glace dans un club qui se structure dans une toute nouvelle patinoire !!



Tu souhaites participer à un projet sur plusieurs saisons.



Pour la nouvelle saison, nous cherchons à compl é ter notre é quipe pour aller encore plus loin

avec toi.



Tu es un JFL (joueur form é localement), tu as un niveau U 20 D 2 D 1 et tu souhaites participer à la construction d'une é quipe D 3 pour monter en D 2 .



Contactez-nous !

06 18 36 81 57



