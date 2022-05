Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 3 Hockey sur glace - Toulon Recherche Joueurs U20 & D3 Le HCAT, club local de hockey sur glace de l'aire Toulonaise recherche joueurs U20 & D3. Source : Toulon HCAT HCAT Posté par Hockey Hebdo le 09/05/2022 à 19:00 Tweeter U20, D3 : Hockeyeurs rejoignez les Boucaniers de Toulon pour la saison 2022-2023...



Depuis octobre 2021 le Hockey club de l’Aire Toulonnaise (HCAT) a retrouvé ses marques dans sa patinoire rénovée de la Garde.



Il a construit un projet sportif innovant et ambitieux pour les années à venir. L’un des objectifs est de tout mettre en œuvre pour monter en D2.



Le club veut renforcer son équipe première qui joue en D3 et ouverte aux U20. Ces derniers pourront éventuellement jouer dans les deux catégories.



Le HCAT recherche des joueurs motivés, prêts à se dépasser au sein d’un collectif soudé dans le respect des autres et avec l’envie de réussir ensemble. Des joueurs qui partagent les valeurs du hockey et souhaitent mettre leurs spécificités au service de l’équipe.



Universités, grandes écoles (ingénieur, commerce, art…), dynamisme économique, la métropole Toulon Provence Méditerranée pourrait être votre port d’attache pour la prochaine saison. L’aire toulonnaise a de sacrés atouts pour vous séduire.



Intéressé ?

Renseignez-vous auprès de Jozef Drzik l’entraineur général.

Tél. 06 18 36 81 57

Mail :



