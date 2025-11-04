Division 3 : Toulon (Les Boucaniers) Hockey sur glace - TOULON recrute 2 gardiens et 2 défenseurs Le club des Boucaniers HCAT, recherche pour la saison 2025/2026 2 gardiens et 2 défenseurs ambitieux, capables de faire la différence et d'embraser le championnat de 3e division. Source : Annone de Toulon / ff La redaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 08/08/2025 à 17:30 Tweeter Le club des Boucaniers HCAT, fier de ses 40 ans d'histoire, lance un appel vibrant aux joueurs prêts à marquer l'histoire sur la glace !

Pour la saison 2025/2026, nous recherchons 2 gardiens et 2 défenseurs ambitieux, capables de faire la différence et d'embraser le championnat de 3e division.



Notre projet Construire une équipe jeune, talentueuse et audacieuse, prête à jouer les premiers rôles et à porter tout un peuple au sommet ! Vous êtes fait pour les Boucaniers si : Vous vibrez pour les défis et les challenges.

Vous voulez rejoindre un effectif local, uni par une culture club forte et des joueurs de talent.

Vous rêvez de jouer dans la patinoire la plus électrique de D3, portée par plus de 700 spectateurs en moyenne par match.

Vous aspirez à devenir une icône d'un département passionné de hockey.

Vous souhaitez vivre dans un cadre idyllique entre mer, soleil et patinoire, au cœur de l'aire toulonnaise (zones d'activités de La Garde, La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages).

Un cadre de vie exceptionnel avec des plages, un climat ensoleillé et une région dynamique.

Une accessibilité optimale : transports en commun de l'aire toulonnaise, une gare et un aéroport à proximité.

Un environnement étudiant réputé avec une grande université et une Maison de l'Étudiant dynamique et impliquée, pour un équilibre parfait entre sport et vie personnelle. Notre promesse Intégrer une équipe où votre talent sera sublimé, dans un club qui saura vous offrir les conditions idéales pour briller sur et hors de la glace. Ensemble, écrivons une saison mémorable pour les 40 ans des Boucaniers !

Contactez-nous dès maintenant et rejoignez l'aventure !



Envoyez votre candidature par mail à

president.hcat@gmail.com Envoyez votre candidature par mail à





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo