Hockey Mineur Hockey sur glace - Toulouse : Les Tournois 2021 Hockey sur glace - Programme des tournois 2021 Source : Annonce de Toulouse La rdaction Post par Hockey Hebdo le 21/10/2020 16:30

Le club de Toulouse-Blagnac vous convie à ses tournois de hockey sur glace :



Catégorie U11 - 13 et 14 Mai 2021 à Blagnac

https://tbhc.kalisport.com/tournois/apercu/11/tournoi-de-hockey-sur-glace-de-blagnac-u11-u11



Catégorie U9 - 15 et 16 Mai 2021 à Blagnac

https://tbhc.kalisport.com/tournois/apercu/7/tournoi-de-hockey-sur-glace-de-blagnac-u9-u9



Catégorie U15 - 22, 23 24 mai 2021 (Pentecôte ) à Toulouse

https://tbhc.kalisport.com/tournois/apercu/10/tournoi-de-hockey-sur-glace-de-toulouse-u15-u15

Pour toutes informations, contactez

Michel Guillou, Responsable des tournois -

Julien Augeix, Responsable U15 -

Jérôme Lombard, Responsable U11A -

Regis Garrigou & Nicolas Bernou, Responsable U11B -

Etienne Cron, Responsable U9A -

Hadrien Vergne, Responsable U9B - , Responsable des tournois - tournois@tbhc.fr - 06 87 17 35 70, Responsable U15 - u15@tbhc.fr - 06 82 19 38 23, Responsable U11A - u11a@tbhc.fr - 06 70 37 17 19, Responsable U11B - u11b@tbhc.fr - 06 13 57 48 40, Responsable U9A - u9a@tbhc.fr - 06 60 98 85 48, Responsable U9B - u9b@tbhc.fr - 07 52 63 43 65

