Hockey sur glace - Toulouse Blagnac recrute son Entraîneur Général du Hockey Mineur Hockey sur glace - Recrutement Entraîneur Général du Hockey Mineur - Toulouse Blagnac - Saison 2021/2022 Source : Annonce de Touse Blagnac La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 18/03/2021 à 11:30

Toulouse Blagnac Hockey Club recrute son Entraîneur Général du Hockey Mineur



Entraîneur diplômé (DEJEPS) à la recherche d’un projet sportif à construire, vous avez l’ambition de former et développer les jeunes joueurs du club avec bienveillance. Force de proposition, à l’écoute, vous apporterez vos idées, votre savoir-faire au club et collaborez avec l’équipe en place.



Principales missions



- Préparation et animation des séances d'entraînement sur glace et hors glace

- Mise en place du programme sportif et de la planification annuel pour chaque catégorie

- Participation au recrutement et à la fidélisation des joueurs

- Contribution aux projets de développement du club et de l’entente

- Participation aux réunions avec les institutions (Ligue, Fédération...)



- Lien vers la fiche de poste détaillée: https://drive.google.com/file/d/1LtM1D0PSJ9fsdIhRfp4S5Su5ltzjuFtv/view?usp=sharing



Contrat en CDI

Rémunération selon profil.

Localisation : Blagnac-Toulouse.

Aide à l’installation et aide à la recherche de travail pour conjoint



