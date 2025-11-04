Division 2 : Toulouse-Blagnac (Les Belougas) Hockey sur glace - Toulouse enregistre un départ D'un commun accord avec la direction sportive, Jake Macdonald ne prolonge pas l'aventure sous les couleurs des Bélougas.. Source : Communiqué des Bélougas La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 03/12/2025 à 09:00 Tweeter





