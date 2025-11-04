 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Division 2 : Toulouse-Blagnac (Les Belougas)
Hockey sur glace - Toulouse enregistre un départ
 
D'un commun accord avec la direction sportive, Jake Macdonald ne prolonge pas l'aventure sous les couleurs des Bélougas..
 
Source : Communiqué des Bélougas La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 03/12/2025 à 09:00
 
 


 
Photo hockey Toulouse enregistre un départ - Division 2 : Toulouse-Blagnac (Les Belougas)
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 