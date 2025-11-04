Accueil
Division 2 : Toulouse-Blagnac (Les Belougas)
Hockey sur glace - Toulouse enregistre un départ
D'un commun accord avec la direction sportive, Jake Macdonald ne prolonge pas l'aventure sous les couleurs des Bélougas..
Source : Communiqué des Bélougas
La rédaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 03/12/2025 à 09:00
