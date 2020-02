Hockey Mineur : Toulouse-Blagnac (Les Belougas) Hockey sur glace - Toulouse recrute des joueurs U17 et U20 Elite Hockey sur glace - Toulouse Blagnac - Recrutement U17 et U20 Elite Source : Annonce du TBHC La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 03/02/2020 à 17:30 Tweeter Dans le cadre de son projet de développement, le Toulouse Blagnac Hockey Club recherche pour son équipe U20 Elite des joueurs nés en 2001, 2002, 2003.



Dans la deuxième ville universitaire de France (120 000 étudiants), les joueurs disposeront d’importants créneaux de glace repartis sur les 2 patinoires (1400 places et 1000 places) de l’agglomération.



Le club dispose d’un préparateur physique ainsi que d’une possibilité d’accès à une salle de sport d’un de nos partenaires, située à proximité du lieu d’entrainement. Les frais de déplacements occasionnés lors des compétitions officielles sont pris en charge par le club.

Possibilité d’accompagnement pour la recherche de logement.

Selon leur niveau, les joueurs pourront participer aux entrainements séniors et rejoindre l’effectif de D2. Le club recherche également des joueurs nés en 2004 et 2005 pour son équipe U17. En fonction du niveau, possibilité de sur-classement en U20 Elite.



Merci de contacter Isabelle VARLET : mineur@tbhc.fr

