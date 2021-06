Division 2 : Toulouse-Blagnac (Les Belougas) Hockey sur glace - Toulouse recrute joueurs U20 Hockey sur glace - recrutement U20 - Toulouse Blagnac - Saison 2021/2022 Source : Annonce de Toulouse Blagnac La rdaction Post par Hockey Hebdo le 26/06/2021 11:30 Tweeter Annonce de Toulouse



Le club de Toulouse Blagnac recrute des joueurs U20. Avec une offre à deux niveaux de jeu (élite et excellence) et l’option de s'entraîner et même de jouer avec l’équipe sénior, les joueurs pourront aussi bénéficier d’un accompagnement universitaire (convention avec les trois universités et les deux IUT de l’agglomération toulousaine).

A l’heure d'engager la procédure complémentaire parcoursup, pensez à sélectionner l’Occitanie parmi vos choix !



Contact : Michel Guillou president@tbhc.fr



Le club de Toulouse Blagnac recrute des joueurs U20. Avec une offre à deux niveaux de jeu (élite et excellence) et l’option de s'entraîner et même de jouer avec l’équipe sénior, les joueurs pourront aussi bénéficier d’un accompagnement universitaire (convention avec les trois universités et les deux IUT de l’agglomération toulousaine).A l’heure d'engager la procédure complémentaire parcoursup, pensez à sélectionner l’Occitanie parmi vos choix ! © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur