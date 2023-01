Hockey en France Hockey sur glace - Tournoi - Du Hockey au Golf L’association du Tape au Grip crée en 2022 par 7 hockeyeurs et pratiquants réguliers de golf, elle a pour but de fédérer et rassembler les différentes générations ayant pratiquées à divers niveaux le hockey sur glace Source : Du Tape au Grip - Annonce La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 06/01/2023 à 11:30 Tweeter Le premier événement aura lieu cette année avec l’organisation d’un tournoi de golf au domaine du gouverneur le samedi 3 juin lors d’un shamble ( format de jeu) à 4 avec de nombreuses animations sur le parcours.



Nous comptons sur tous les acteurs et passionnés de hockey pour faire parler de cet événement afin de regrouper le plus de joueurs et pérenniser l’événement lors des prochaines éditions.



Vous pouvez suivre et vous inscrire à ce tournoi via nos réseaux sociaux :

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087749255181

Instagram

https://instagram.com/du_tape_au_grip?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Pour de plus amples informations n’hésitez pas à nous contacter.



