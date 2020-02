Jeux olympiques Hockey sur glace - Tournoi de qualification olympique On connait le lieu, les dates et les adversaires des Bleus pour la qualification olympique Source : iihf La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 10/02/2020 à 10:14 Tweeter

Le tournoi de qualification olympique pour les JO d'hiver 2022 à Pékin se déroulera du 27 au 30 août 2020.

La France est dans le groupe E qui se jouera à Riga en Lettonie. Les Bleus y affronteront donc la Lettonie, le pays hôte, l'Italie et la Hongrie. Seule l'équipe classée première de ce groupe de 4 rejoindra les Jeux.











