Hockey Mineur : Chamonix (Les Pionniers) Hockey sur glace - Tournoi des Marmouzets 2021 ce week-end Ce week-end, la patinoire de Chamonix accueille la 18ème édition du célèbre Tournoi des Marmouzets ! Source : Chamonix Hockey Club Alexandre JUILLET Posté par Hockey Hebdo le 19/10/2021 à 15:34 Tweeter Retour du célèbre Tournoi des Marmouzets ! Cette saison, la compétition mettra en lumière les stars de demain chez les catégories U7 et U9 et se déroulera du 23 au 25 octobre !



Toute la journée, les 24 équipes s’affronteront de 9h à 18h sur le glaçon de Richard Bozon.



Un moment qui demeurera indélébile pour les jeunes joueurs et un tournoi qui marque de son empreinte la vie de ces jeunes hockeyeurs en herbe avec à la clé, une belle compétition au coeur d'une patinoire qui aura vu s'inscrire les plus beaux exploits du hockey français !



Buvette disponible sur place tout au long du tournoi !



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur