Hockey Mineur Hockey sur glace - Tournoi International U17 cet été à Saint-Gervais En ces périodes où le plein air et les sorties diverses manquent à bon nombre d’amoureux de sport, le Hockey Club 74 annonce la mise en place d’un tournoi de préparation estival. Source : HC 74 A. Juillet Posté par Hockey Hebdo le 31/03/2020 à 13:57 Tweeter Du 21 au 23 Août 2020, le HC 74 organise leur 1er Tournoi International U17. Ce dernier se tiendra durant 3 jours à la Patinoire de Saint-Gervais.



Au programme, des rencontres internationales de Hockey sur Glace opposant le Champion de France 2018/2019 à des formations étrangères.



Les équipes peuvent s’inscrire dès maintenant auprès des organisateurs.

Infos et inscriptions : contact@hc74.fr



Renseignements à venir sur le site internet du HC 74 : https://hc74.fr/ti-u17​





