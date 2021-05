Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Equipes de France Hockey sur glace - Tournoi Ljubljana : Programme et convocation Hockey sur glace - Equipe de France - Tournoi de Ljubljana en Slovnie. Source : Mdia Sports Loisirs / FFHG La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 15/05/2021 07:45 Tweeter

Communiqué de la FFHG PROGRAMME Date Horaire Equipe 1 Equipe 2 Score Samedi 15 mai 13:00 Pologne Ukraine 0 - 0 16:30 Slovénie Autriche 0 - 0 20:00 Roumanie France 0 - 0 Lundi 17 mai 13:00 Autriche Pologne 0 - 0 16:30 Ukraine Roumanie 0 - 0 20:0 France Slovénie 0 - 0 Mardi 18 mai 13:00 Autriche Ukraine 0 - 0 16:30 France Pologne 0 - 0 20:00 Roumanie Slovénie 0 - 0 Jeudi 20 mai 13:00 Ukraine France 0 - 0 16:30 Autriche Roumanie 0 - 0 20:00 Slovénie Pologne 0 - 0 Vendredi 21 mai 13:00 France Autriche 0 - 0 16:30 Pologne Roumanie 0 - 0 20:00 Ukraine Slovénie 0 - 0 Lien résultat

Rencontres diffusées sur Composition Equipe de France

Gardiens :



Henri-Corentin BUYSSE (Amiens),

Quentin PAPILLON (Mulhouse),

Sébastian YLÖNEN (Cergy-Pontoise)



Défenseurs :



Aziz BAAZZI (Amiens),

Romain BAULT (Amiens),

Florian CHAKIACHVILI (Rouen),

Pierre CRINON (Rouen),

Hugo GALLET (KalPa, FIN),

Kevin HECQUEFEUILLE (Mulhouse),

Vincent LLORCA (Angers),

Antonin MANAVIAN (Rodovre, DEN),

Thomas THIRY (Berne, SUI)



Attaquants :



Eliot BERTHON (Genève Servette),

Charles BERTRAND (Tappara Tampere, FIN),

Louis BOUDON (Lake Superior Sate, USA),

Jordann BOUGRO (Fribourg, SUI),

Kévin BOZON (Winterthur, SUI),

Tim BOZON (Lausanne, SUI),

Floran DOUAY (Lausanne, SUI),

Loïc FARNIER (Angers),

Damien FLEURY (Grenoble),

Guillaume LECLERC (Rodovre, DEN),

Jordann PERRET (Mountfield, CZE),

Anthony RECH (Wolfsburg, GER),

Sacha TREILLE (Grenoble),

Peter VALIER (Grenoble)



Retour . Ractions sur la news dragongod a crit le 15/05/2021 10:00 Je reste quand mme trs surpris que Bozon se passe des services de joueurs comme Joris Bedin ou Anthony Guttig, qui ont eu tous les 2 de trs bonnes stats cette anne... et qui se donnent fond chaque match, dommage.

Bonne chance aux franais de ltranger, mais auront-ils vraiment cur de dfendre nos couleurs ? On peut en douter.

Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











