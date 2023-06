Hockey Mineur : Courchevel-Méribel-Pralognan (Les Bouquetins) Hockey sur glace - Tournoi pré saison à PRALOGNAN Nouveauté cet été à Pralognan qui lance un tournoi de pré saison pour les U11 afin de démarrer la saison de nos plus jeunes! formule all included dans un centre Miléade à 2min à pied de la patinoire ! Idéal pour passer un bon moment avant de reprendre l'école! et respirer le bon air des montagnes à Pralognan ! Source : Communiqué de Pralognan / ag La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 28/06/2023 à 11:30 Tweeter























© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur