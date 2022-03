Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur Hockey sur glace - Tournoi U13 Adr. Alotto cherche équipes Le Sporting Club Hockey de Saint-Gervais organise le tournoi U13 Adrien Alotto les 7 & 8 mai 2022. Source : Saint-Gervais Hockey Club A. JUILLET Posté par Hockey Hebdo le 24/03/2022 à 15:05 Tweeter Organisation du tournoi :



Le tournoi mettra aux prises 8 équipes U13 (2009-2010-2011 surclassés), réparties en 2 poules de 4, avec du jeu à 5 contre 5 + un gardien.

Les équipes devront être composées à minima de 12 joueurs + 1 gardien.



Cet évènement aura lieu dans l'antre de la patinoire de Saint-Gervais les 7 et 8 mai. Samedi 7 mai 2022 (10h à 19h30) : matchs de poule (20mn/match)

Dimanche 8 mai 2022 (8h à 17h30) : matchs de phase finale (25mn/match) Pour un accueil optimal des équipes, l'hébergement, le repas, la collation, et la buvette : tout est prévu !



Modalités : 250€/équipe

80€/joueur, dirigeant et coach

(Nuitée + pdj + 3 repas + collation + panier repas retour)

Venir avec le sourire et la bonne humeur Informations et inscriptions via : https://hockey-stgervais.fr/tournoi-u13-adrien-alotto-2022



Contacts :

Organisation : Sylvie BOSC : +33 (0)6 81 25 05 47

Sportif : Julien GUIMARD : +33 (0)6 31 96 53 00

tournois@hockey-stgervais.fr





Informations :



The Sporting Club de Hockey de Saint Gervais is organizing the U13 ADRIEN ALOTTO tournament on May 7 & 8, 2022.

The tournament will take place with 8 U13 teams (2009-2010-2011 upgraded), divided into 2 pools of 4 with the game at 5 vs 5 + goalkeeper.

Teams must be composed of at least 12 players + 1 goalkeeper.



The tournament will take place on the Saint Gervais ice rink on the weekend of May 7 and 8: Saturday May 7, 2022 (10 a.m. to 7:30 p.m.): group matches (20 mins/match)

Sunday May 8, 2022 (8 a.m. to 5.30 p.m.): final phase matches (25 mins/match) To welcome you, accommodation, meals, snacks, refreshments: everything is planned!



Terms : 250€/team

80€/player, manager and coach (Night + breakfast + 3 meals + snack + return packed lunch)

Come with a smile and a good mood Information on the link : https://hockey-stgervais.fr/tournoi-u13-adrien-alotto-2022



Contacts :

Organization : Sylvie BOSC +33 (0)6 81 25 05 47

Coach : Julien GUIMARD +33 (0)6 31 96 53 00

Contacts :

Organization : Sylvie BOSC +33 (0)6 81 25 05 47

Coach : Julien GUIMARD +33 (0)6 31 96 53 00

tournaments@hockey-stgervais.fr











