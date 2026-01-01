|
|Hockey Mineur : Poitiers (Les Dragons)
|Hockey sur glace - TOURNOI U9 et U13 à Poitiers
|Communiqué du Stade Poitevin Hockey Club
|Source : Communiqué de Poitiers
|
ALERTE TOURNOI SUR GLACE
- Il reste encore de la place pour notre tournoi U9... au pays du Futuroscope !
- Du hockey, des sourires et une ambiance givrée garantie
- Pour le tournoi U13... attention, ça chauffe sur la glace !
- Il ne reste PLUS QU'UNE SEULE PLACE !
- La 8ème équipe inscrite complètera le tableau
Dernière chance de rejoindre l'aventure !
