 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Hockey Mineur : Poitiers (Les Dragons)
Hockey sur glace - TOURNOI U9 et U13 à Poitiers
 
Communiqué du Stade Poitevin Hockey Club
 
Source : Communiqué de Poitiers La rédaction/cs
Posté par Hockey Hebdo le 25/02/2026 à 17:45

ALERTE TOURNOI SUR GLACE
 
  • Il reste encore de la place pour notre tournoi U9... au pays du Futuroscope ! 
  • Du hockey, des sourires et une ambiance givrée garantie
  • Pour le tournoi U13... attention, ça chauffe sur la glace !
  • Il ne reste PLUS QU'UNE SEULE PLACE !
  • La 8ème équipe inscrite complètera le tableau
Dernière chance de rejoindre l'aventure !

Renseignements :
tournois.sphc@gmail.com

Photo hockey TOURNOI U9 et U13 à Poitiers - Hockey Mineur : Poitiers (Les Dragons)

 
 
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 