Hockey Mineur : Poitiers (Les Dragons) Hockey sur glace - TOURNOI U9 et U13 à Poitiers Communiqué du Stade Poitevin Hockey Club Source : Communiqué de Poitiers La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 25/02/2026 à 17:45

ALERTE TOURNOI SUR GLACE

Il reste encore de la place pour notre tournoi U9 ... au pays du Futuroscope !

... au pays du Futuroscope ! Du hockey, des sourires et une ambiance givrée garantie

Pour le tournoi U13 ... attention, ça chauffe sur la glace !

... attention, ça chauffe sur la glace ! Il ne reste PLUS QU'UNE SEULE PLACE !

La 8ème équipe inscrite complètera le tableau Dernière chance de rejoindre l'aventure !



tournois.sphc@gmail.com Renseignements :





