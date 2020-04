Hockey Mineur : Tours (Les Remparts) Hockey sur glace - Tours recrute U17- U20 (D3) et Féminines Hockey sur glace : Recrutement hockey mineur - Tours Source : Annonce de Tours La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 01/04/2020 à 17:00 Tweeter

Dans le cadre de sa restructuration, le club des Remparts de Tours recrute pour compléter ses effectifs U17- U20 (D3) et Féminines : 1 GB U17 et 1 GB U20

Joueurs 2005 - 2004 - 2003 et 2002

Joueuses 2005 à Seniors Le club souhaite accueillir des joueurs et joueuses avec un double projet; sportif et Emploi/formation.

Tours, ville universitaire et dynamique !!

Pour tout renseignement merci de prendre contact avec Normand Roy



normand.roy@free.fr

ou

06 62 00 25 11

