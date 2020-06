Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Tours (Les Remparts) Hockey sur glace - Tours recrute U17- U20 et Féminines Hockey sur glace : Recrutement U17- U20 et Féminines - Les remparts de Tours Source : Annonce de Tours La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 01/06/2020 à 10:35 Tweeter

U17/U20/FEMININES : Un avenir aux Remparts



Le club des Remparts de Tours propose de réelles opportunités pour des joueuses ou jeunes joueurs ambitieux, désireux de progresser et de bénéficier d’un double projet scolaire et sportif de qualité.



U17, U20 et féminines



Visant l’élite à court terme, les équipes U17 et U20 sont en mesure d’accueillir de nouveaux joueurs motivés. Les postes en défense offrent en particulier un temps de jeu et des responsabilités, mais le recrutement vise l’ensemble des joueurs et une saine concurrence s’applique en interne.



L'équipe féminine, qui a remporté un titre de championne de France récemment, accueille également des joueuses en vue des prochaines saisons.



Cadre de vie et de travail



Le duo de coachs Julien Guimard (entraîneur de la D1, formateur reconnu) et Normand Roy (entraîneur principal du hockey mineur) comme tous les intervenants, notamment des joueurs de l’équipe phare de D1, se feront un devoir de proposer le contenu le plus riche et qualitatif possible en U17 et U20.



Dans une ville, Tours, réputée pour son cadre de vie, le dynamisme de sa jeunesse et la richesse de ses services, l’institution Notre-Dame La Riche ouvre ses portes aux hockeyeurs. Lycéens ou en recherche de formation professionnelle, d’études supérieures et même de reconversions spécifiques pour les sportifs, chaque profil trouvera son bonheur.



Un réseau mobilisé



Notre-Dame La Riche propose par exemple une foule de BTS : Audiovisuel, Communication, Assurance, Gestion de la PME, Management des unités commerciales, Tourisme, Services informatiques aux organisations ou encore Management en Hôtellerie/Restauration.



Nos partenaires peuvent aussi proposer des emplois, les Remparts vous offrent un accès privilégié à ce réseau professionnel de plus de 100 sociétés.

Contact : remparts37@gmail.com



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo