Mes chers Remparts de Tours



Chers membres du staff, bénévoles, dirigeants, sponsors, employés de la patinoire, élus de la ville et de la Région, et enfin, anciens joueurs des Remparts,



C’est non sans une certaine émotion que je prends aujourd’hui la plume pour vous écrire

ces quelques mots. Après ces années passées ensemble à bâtir, rêver, lutter et célébrer, l’heure est venue pour moi de tourner une page importante de ma vie avec une grande tristesse.



Il arrive un moment où le message ne porte plus de la même manière auprès des joueurs, ce qui est une évolution naturelle dans le monde du sport. Il était donc essentiel d’apporter un nouveau souffle et une nouvelle voix pour les guider.



Lorsque je repense à mon arrivée à Tours, je revois un club en pleine transition, avec un potentiel énorme, mais surtout une famille de passionnés qui ne demandait qu’à grandir.

Au fil des saisons, nous avons construit quelque chose de fort et d’authentique, avec nos hauts et nos bas, nos victoires éclatantes et nos défaites difficiles, mais toujours avec cette volonté commune d’aller plus loin, ensemble.



Aujourd’hui, la patinoire est pleine, l’équipe est devenue une référence du haut de tableau du hockey français, et Tours est désormais un lieu privilégié pour les joueurs qui veulent progresser et performer. Cette stabilité et cette évolution n’auraient jamais été possibles sans le travail infatigable des dirigeants.



Il y a tant de souvenirs gravés dans mon cœur. Mais ce que je retiendrai surtout, c’est vous, les supporters.



Vous êtes le cœur et l’âme des Remparts. À chaque match, vous avez été là, fidèles, passionnés, bruyants, portant cette équipe avec une énergie incroyable. Vos encouragements, vos chants, votre ferveur ont transcendé ce club et ont fait de cette patinoire un lieu unique, redouté par nos adversaires et adoré par ceux qui ont eu la chance de porter ce maillot. Vous êtes plus qu’un simple public, vous êtes la véritable identité des Remparts, la force invisible qui pousse cette équipe à se dépasser.



Et que dire des bénévoles, ces hommes et ces femmes qui œuvrent sans relâche, souvent dans l’ombre, mais qui sont l’ossature même de ce club. Sans vous, rien ne serait possible. Vous avez donné de votre temps, de votre énergie, de votre passion, sans jamais rien attendre en retour, si ce n’est de voir ce club grandir et vibrer. Votre dévouement est la plus belle preuve que les Remparts sont bien plus qu’une équipe de hockey : c’est une famille.



Merci aux membres du staff, et tout particulièrement à mon frère Stéphane Gros, qui aura besoin de tout votre soutien dans les prochaines semaines car cette saison est magique et nous rapproche de plus en plus du titre de Champion de D1, donc soyons tous derrière notre équipe.. Merci à William Simonnet pour son travail acharné, son amitié et sa fidélité, à Aurélien Boutrois mon doc pour son dévouement et son amitié précieuse.



Peu importe où mon chemin me mènera, une partie de moi restera toujours liée aux Remparts de Tours. Vous ferez toujours partie de ma famille. Continuez à porter haut les couleurs de ce club, à vous battre avec passion et à croire en ce que vous construisez. L’histoire des Remparts ne s’arrête pas ici, elle continue avec vous.

Avec toute mon affection et ma gratitude,