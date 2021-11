Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Jeux olympiques Hockey sur glace - TQO Féminin : La France s'impose en ouverture Les 23 joueuses de l'équipe de France de Hockey sur Glace vont tenter de s'approcher un peu plus de leur rêve Olympique. Source : Communiqué FFHG / MSL La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 11/11/2021 à 17:35 Tweeter



CALENDRIER

Dates Horaires Eq1 Eq2 Scores Jeudi 11 novembre 15h00 France Corée 4 - 0 19h00 Slovaquie Suède 0 - 0 Samedi 13 novembre 12h00 France Slovaquie 0 - 0 16h00 Suède Corée 0 - 0 Dimanche 14 novembre 12h00 Corée Slovaquie 0 - 0 19h00 Suède France 0 - 0

Composition EDF La liste des 23 joueuses convoquées en vue du TQO

Gardiennes Caroline BALDIN (Zurich, SUI),

Caroline LAMBERT (EC Wil, SUI),

Margaux MAMERI (Evry/Viry) Défenseures Gwendoline GENDARME (Neuchâtel, SUI),

Athéna LOCATELLI (IFK Helsinki, FIN),

Emma MOREL (Vermont Academy, USA),

Léa PARMENT (Bordeaux),

Marie-Pierre PELISSOU (Neuchâtel, SUI),

Lucie QUARTO (Carlton University, CAN),

Léa VILLIOT (HCLR) Attaquantes Marion ALLEMOZ (MODO, SWE),

Chloé AURARD (Northeastern University, USA),

Jade BARBIRATI (Chambéry),

Lore Baudrit (MODO, SWE),

Anouck BOUCHE (Colmar),

Estelle DUVIN (TPS Turku, FIN),

Lara ESCUDERO (KMH Budapest, HUN),

Raphaëlle GRENIER (Lyon),

Betty JOUANNY (Bomo Thun, SUI),

Julia MESPLEDE (Vermont Academy, USA),

Emmanuelle PASSARD (IFK Helsinki, FIN),

Morgane RIHET (Cergy-Pontoise),

Clara ROZIER (IFK Helsinki, FIN) © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur