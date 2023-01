Ligue Magnus : Nice (Les Aigles) Hockey sur glace - Tragédie familiale à Nice Source : Club de Nice La redaction Posté par Hockey Hebdo le 07/01/2023 à 10:30 Tweeter C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris la triste disparition de Laura, compagne de Arturs Mickevics.



Notre rédaction adresse ses plus sincères condoléances à Arturs, à sa fille Odrija ainsi qu’à ses proches et membres de sa famille.

