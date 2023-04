Hockey Mineur : Gap (Association Promotion du Hockey sur glace) Hockey sur glace - Trophée Bauer des Petits Champions 2023 Exceptionnellement le Trophée Bauer des Petits Champions version 2023, se déroule sur deux week-ends. Lors du premier week-end pour la première fois les Dogs de Cholet l'ont emporté. Source : APH Gap APH - bm / gb Posté par Hockey Hebdo le 18/04/2023 à 16:38 Tweeter Les Dogs de Cholet vainqueurs de la 31ème édition du Trophée Bauer des Petits Champions. C'est la première fois que Cholet remporte le Trophée Bauer des Petits Champions face à l'équipe de Valence qui réalise son meilleur classement depuis la création du tournoi.

De nombreuses équipes françaises ont également très bien figuré puisque 7 d'entre elles ont participé aux phases finales.



L'APH vous donne rendez-vous pour la suite du Trophée des Petits Champions qui se déroulera les 21, 22 et 23 avril, le tournoi U11 à Orcières Merlette & le tournoi U13 à Gap.



Si vous êtes de passage dans le coin n'hésitez pas à aller soutenir ces Petits Champions qui vont s'en donner à coeur joie lors de cette grande fête du hockey.





Association Promotion Hockey

Web : www.aph-hockey.com

Tél.: +33 (0)4 92 53 94 21





U9 - Vainqueurs de l'édition 2023 : Les Dogs de Cholet Retrouvez les résultats et le classement U9 sur le site Internet de l'APH www.aph-hockey.com Association Promotion HockeyWeb : www.aph-hockey.comTél.: +33 (0)4 92 53 94 21 © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo