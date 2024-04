Equipes de France Hockey sur glace - U16 European girls Trophy (résultats 1ère journée) Bratislava accueille ce tournoi U16 féminin, avec les équipes de Slovaquie (Bleue et Blanche), de République Tchèque U15, d'Allemagne, de Hongrie, de Pologne, d'Autriche et de France. Stéphane Claudez Posté par Hockey Hebdo le 22/04/2024 à 14:52 Tweeter

L'équipe de France U16 féminine



22/04/24 à 13h35 : France - République Tchèque U15

23/04/24 à 13h05 : Allemagne - France

25/04/24 à 11h05 : Pologne - France



Programme du tournoi international féminin, U16

22/04/24 Pologne - Allemagne : 0 - 2 (0-0, 0-1, 0-1) 1. Rep. Tchèque 3pts

Slovaquie (Bleue) - Autriche : 0 - 1 (0-0, 0-1, 0-0) 2. Allemagne 3 pts

France - République Tchèque U15 : 0 - 4 (0-2, 0-2, 0-0) 3. Autriche 3pts

Slovaquie (Blanche) - Hongrie : 0 - 1 (0-0, 0-1, 0-0) 3. Hongrie 3pts

5. Slovaquie (Blanche) 0pt

5. Slovaquie (Bleue) 0pt

7. Pologne 0pt

8. France 0pt

23/04/24

Autriche - Hongrie :

République Tchèque U15 - Pologne :

Slovaquie (Bleue) - Slovaquie (Blanche) :

Allemagne - France :



25/04/24

Hongrie - Slovaquie (Bleue) :

Pologne - France :

Slovaquie (Blanche) - Autriche :

République Tchèque U15 - Allemagne :



26/04/24

Matchs de classement 22/04/24 à 13h35 : France - République Tchèque U1523/04/24 à 13h05 : Allemagne - France25/04/24 à 11h05 : Pologne - France

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo