U 20 Elite Hockey sur glace - U20: début de championnat Pas de changement de fonctionnement pour cette année, les 4 poules restent à l'identique. Delphine Verdonnet Posté par Hockey Hebdo le 18/09/2021 à 16:31 Tweeter photo Delphine Verdonnet Pas de changement de fonctionnement pour cette année, les 4 poules restent à l'identique.

La saison régulière se déroule du 8 septembre 2021 au 6 mars 2022. La troisième journée se jouera ce dimanche 19 septembre (calendrier sur la site de la FFHG)



Pour les BDL U20, la saison a démarré le 12 septembre par un déplacement à Megeve (victoire 4-10)

Le premier match à domicile aura lieu le 19/9 à 18h en recevant Anglet.



A noter quelques changements sur le banc grenoblois pour cette nouvelle saison. Pas mal de joueurs ont atteint les 20 ans, les BDL devront se passer cette année de joueurs comme Bodin, Boni, Quattrone et Shalei entre autre.

Les U17 viendront renflouer le banc.

On notera 2 arrivées outre-atlantique, celle de Dov Reboh (Retour du Canada) et Sahrane Zinger (Canado-Américain).



La plus grosse nouveauté vient du côté des coachs. En effet, Romain Guibet a laissé la place à Edo Terglav pour emmener cette équipe et mettre en avant le centre de formation.

