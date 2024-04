Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur Hockey sur glace - U21 - Clermont recherche Joueurs Le club de Clermont - Les Sangliers Arvernes - recherche joueurs Année de naissance 2004-2005-2006 pour son équipe U21. Source : HCCA - Les Sangliers Arvernes Service Communication Posté par Hockey Hebdo le 15/04/2024 à 11:30 Tweeter





Rejoignez les Sangliers Arvernes U21 et vivez votre passion

pour le hockey sur glace à Clermont-Ferrand !

Vous êtes passionné de hockey et vous arrivez en catégorie U20 l'année prochaine ? Vous avez envie de poursuivre un double projet sportif et scolaire ?

Ne cherchez plus, rejoignez les Sangliers Arvernes Clermont-Ferrand !



Un club ambitieux pour un projet unique :

Nous créons une équipe U21 pour l'année 2024 - 2025.

(Années de naissance 2006 - 2005 et 2004)



Clermont-Ferrand, un cadre de vie idéal pour les étudiants :

Ville dynamique et attractive au cœur de l'Auvergne, Clermont-Ferrand offre un environnement naturel exceptionnel avec ses volcans et ses espaces verts.

C'est un pôle d'enseignement supérieur reconnu avec de nombreuses universités et grandes écoles, et une vie étudiante riche et animée.

Plus qu'un club, une famille !

L'esprit d'équipe et la convivialité sont au rendez-vous chez les Sangliers Arvernes.



La volonté du club est de faire éclore ses jeunes talents en offrant la chance aux meilleurs profils de jouer en Division 2 avec l'équipe première.

N'hésitez plus, rejoignez-nous !



CONTACT

Mr Robert POSPISIL

E-Mail : rpospisil@hccalessangliers.fr

CONTACT

Mr Robert POSPISIL

E-Mail : rpospisil@hccalessangliers.fr

Téléphone : 06.11.58.08.30











