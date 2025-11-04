 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus : Anglet (Hormadi)
Hockey sur glace - Un américain à... Anglet
 
L'hormadi signe un défenseur.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 07/10/2025 à 18:22


Le staff de l'hormadi vient de signer le défenseur américain Matthew Sredl qui officiait avec le club allemand des Blue Devils Weiden (DEL2). Un renfort de poids pour le coach Barin.

Photo hockey Un américain à... Anglet - Ligue Magnus : Anglet (Hormadi)


 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 