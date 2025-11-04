Accueil
Ligue Magnus : Anglet (Hormadi)
Hockey sur glace - Un américain à... Anglet
L'hormadi signe un défenseur.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 07/10/2025 à 18:22
Le staff de l'hormadi vient de signer le défenseur américain
Matthew Sredl
qui officiait avec le club allemand des Blue Devils Weiden (DEL2). Un renfort de poids pour le coach Barin.
