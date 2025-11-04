Ligue Magnus : Anglet (Hormadi) Hockey sur glace - Un américain à... Anglet L'hormadi signe un défenseur. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 07/10/2025 à 18:22 Tweeter



Le staff de l'hormadi vient de signer le défenseur américain Matthew Sredl qui officiait avec le club allemand des Blue Devils Weiden (DEL2). Un renfort de poids pour le coach Barin.







© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











