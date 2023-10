Division 1 Hockey sur glace - Un arrêt de carrière Une triste fin Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 12/10/2023 à 19:30 Tweeter



Du coup avec cette opération et la pose de cette prothèse la fin de carrière en tant que sportif était impensable.

Jérémie c'est 16 année de ligue magnus avec comme clubs Rouen, Caen, Brest et Amiens puis pour finir en D1 avec un retour à Caen ou il ne pu faire aucune rencontre.

La reconvertion est toute trouvée puisqu'il devient coach assistant chez les drakkars au coté de Julien Guimard.

Courage à toi Jérémie dans ta nouvelle vie et ça sera toujours avec un immense plaisir que l'on retrouvera ta "grande carcasse" et ta grande barbe accompagnées de ton immense gentillesse. C'est avec beaucoup de tristesse que l'attaquant français Jérémie ROMAND met officiellement un terme à sa carrière de joueur. Depuis octobre 2022 le combat de Jérémie est intense puisqu'on lui révèle qu'il a un cancert des os. La chimiothérapie n'ayant pas suffit, une opération a donc été effectué Une prothèse totale au niveau du genou a été posée à la suite de la coupe de l'os du fémur, zone de la tumeur, afin de lui permettre de marcher.Du coup avec cette opération et la pose de cette prothèse la fin de carrière en tant que sportif était impensable.Jérémie c'est 16 année de ligue magnus avec comme clubs Rouen, Caen, Brest et Amiens puis pour finir en D1 avec un retour à Caen ou il ne pu faire aucune rencontre.La reconvertion est toute trouvée puisqu'il devient coach assistant chez les drakkars au coté de Julien Guimard.Courage à toi Jérémie dans ta nouvelle vie et ça sera toujours avec un immense plaisir que l'on retrouvera ta "grande carcasse" et ta grande barbe accompagnées de ton immense gentillesse. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo