|Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges)
|Hockey sur glace - Un attaquant à Valenciennes
|Un attaquant tchèco allemand s'engage avec les diables rouges.
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 06/10/2025 à 19:45
Pour compenser quelques départs dans l'offensive, le staff des diables rouges annoncent la signature de l'attaquant Tchèque - Allemand Ondrej Motas
en provenance du club autrichien du HC Kufstein.
