Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges)
Hockey sur glace - Un attaquant à Valenciennes
 
Un attaquant tchèco allemand s'engage avec les diables rouges.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 06/10/2025 à 19:45


 
Pour compenser quelques départs dans l'offensive, le staff des diables rouges annoncent la signature de l'attaquant Tchèque - Allemand Ondrej Motas en provenance du club autrichien du HC Kufstein.

Photo hockey Un attaquant à Valenciennes - Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges)
 
 
