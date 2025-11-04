Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - Un attaquant à Valenciennes Un attaquant tchèco allemand s'engage avec les diables rouges. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 06/10/2025 à 19:45 Tweeter







Pour compenser quelques départs dans l'offensive, le staff des diables rouges annoncent la signature de l'attaquant Tchèque - Allemand Ondrej Motas en provenance du club autrichien du HC Kufstein. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.












