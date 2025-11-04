 
Transferts 2025/2026 : Bordeaux (Les Boxers)
Hockey sur glace - Un attaquant chez les boxers
 
Un attaquant Suédois débarque en gironde.
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 16/09/2025 à 11:10


Un renfort en attaquant pour la formation dirigée par Olivier Dimet avec la signature de l'attaquant suédois Oscar Birgersson en provenance du club suédois du Tingsryds AIF.
Photo hockey Un attaquant chez les boxers - Transferts 2025/2026 : Bordeaux (Les Boxers)
 
 
