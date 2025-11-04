Accueil
Transferts 2025/2026 : Bordeaux (Les Boxers)
Hockey sur glace - Un attaquant chez les boxers
Un attaquant Suédois débarque en gironde.
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 16/09/2025 à 11:10
Un renfort en attaquant pour la formation dirigée par Olivier Dimet avec la signature de l'attaquant suédois
Oscar Birgersson
en provenance du club suédois du Tingsryds AIF.
