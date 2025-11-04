Transferts 2025/2026 : Bordeaux (Les Boxers) Hockey sur glace - Un attaquant chez les boxers Un attaquant Suédois débarque en gironde. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 16/09/2025 à 11:10 Tweeter



Un renfort en attaquant pour la formation dirigée par Olivier Dimet avec la signature de l'attaquant suédois

Un renfort en attaquant pour la formation dirigée par Olivier Dimet avec la signature de l'attaquant suédois Oscar Birgersson en provenance du club suédois du Tingsryds AIF.












