|Transferts 2025/2026 : Briançon (Les Diables Rouges)
|Hockey sur glace - Un défenseur à Briançon
|Un franco-canadien rejoint les diables
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
Hockey Hebdo
|le 17/09/2025 à 18:07
Non conservé par le voisin gapençais, le défenseur franco canadien Olivier Dame Malka
signe avec les diables rouges. Olivier connait bien la france pour avoir évolué successivement à Dijon, Rouen, Grenoble, Nice et Anglet.
