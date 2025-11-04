 
Transferts 2025/2026 : Briançon (Les Diables Rouges)
Hockey sur glace - Un défenseur à Briançon
 
Un franco-canadien rejoint les diables
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 17/09/2025 à 18:07

Non conservé par le voisin gapençais, le défenseur franco canadien Olivier Dame Malka signe avec les diables rouges. Olivier connait bien la france pour avoir évolué successivement à Dijon, Rouen, Grenoble, Nice et Anglet.
 

