Transferts 2025/2026 : Briançon (Les Diables Rouges) Hockey sur glace - Un défenseur à Briançon Un franco-canadien rejoint les diables Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 17/09/2025 à 18:07

Non conservé par le voisin gapençais, le défenseur franco canadien Olivier Dame Malka signe avec les diables rouges. Olivier connait bien la france pour avoir évolué successivement à Dijon, Rouen, Grenoble, Nice et Anglet.

