|Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups)
|Hockey sur glace - Un départ à Grenoble
|Un défenseur quitte les bruleurs de loups
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
La rédaction / sl
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 02/12/2025 à 06:57
Communiqué du club
Les Brûleurs de Loups officialisent aujourd’hui le départ de leur défenseur Petter Birkheim
.
D'un commun accord entre le joueur et le club, il a été décidé de mettre fin au contrat liant Petter Birkheim
aux Brûleurs de Loups, afin de permettre au défenseur norvégien de répondre à ses obligations familiales.
Arrivé cet été à Grenoble, Petter Birkheim aura disputé 18 matchs sous le maillot grenoblois et aura été l'un des artisans du parcours historique des BDL en Champions Hockey League.
Le club des Brûleurs de Loups remercie Petter Birkheim et lui souhaite le meilleur pour la suite.
