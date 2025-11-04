 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 


Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups)
Hockey sur glace - Un départ à Grenoble
 
Un défenseur quitte les bruleurs de loups
 
Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 02/12/2025 à 06:57
 
Communiqué du club

Les Brûleurs de Loups officialisent aujourd’hui le départ de leur défenseur Petter Birkheim .

D'un commun accord entre le joueur et le club, il a été décidé de mettre fin au contrat liant Petter Birkheim aux Brûleurs de Loups, afin de permettre au défenseur norvégien de répondre à ses obligations familiales.

Arrivé cet été à Grenoble, Petter Birkheim aura disputé 18 matchs sous le maillot grenoblois et aura été l'un des artisans du parcours historique des BDL en Champions Hockey League.

Le club des Brûleurs de Loups remercie Petter Birkheim et lui souhaite le meilleur pour la suite.

Photo hockey Un départ à Grenoble - Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups)
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales     |    Site réalisé par Amenothes Conception
 