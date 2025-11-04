Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Un départ à Grenoble Un défenseur quitte les bruleurs de loups Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 02/12/2025 à 06:57 Tweeter Communiqué du club

Les Brûleurs de Loups officialisent aujourd'hui le départ de leur défenseur Petter Birkheim D'un commun accord entre le joueur et le club, il a été décidé de mettre fin au contrat liant Petter Birkheim aux Brûleurs de Loups, afin de permettre au défenseur norvégien de répondre à ses obligations familiales.Arrivé cet été à Grenoble, Petter Birkheim aura disputé 18 matchs sous le maillot grenoblois et aura été l'un des artisans du parcours historique des BDL en Champions Hockey League.Le club des Brûleurs de Loups remercie Petter Birkheim et lui souhaite le meilleur pour la suite.












