Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis)
Hockey sur glace - Un départ à Mont Blanc !
L'attaquant Vladislav TUNIK ne fera plus partie des Yétis du Mont-Blanc, suite à une décision prise d’un commun accord entre le joueur et le club.
Source : Communiqué de Mont Blanc
La rédaction/cs
Posté par Hockey Hebdo
le 03/12/2025 à 11:30
