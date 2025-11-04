Division 1 : Mont-Blanc (Les Yetis) Hockey sur glace - Un départ à Mont Blanc ! L'attaquant Vladislav TUNIK ne fera plus partie des Yétis du Mont-Blanc, suite à une décision prise d’un commun accord entre le joueur et le club. Source : Communiqué de Mont Blanc La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 03/12/2025 à 11:30 Tweeter





