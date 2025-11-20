Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Division 2 Hockey sur glace - Un gardien chez les Ducs Un canadien devant les filets des ducs en remplacement d'un départ. Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 20/11/2025 à 18:03 Tweeter

Communiqué du club

Le club des Ducs de Dijon annonce le départ immédiat de

Nous tenons à remercier Pacôme pour son sérieux, son professionnalisme et son engagement depuis le début de saison. Son passage à Dijon aura été marqué par une attitude exemplaire sur et en dehors de la glace.

Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa saison.



Les Ducs de Dijon sont heureux d’annoncer l’arrivée du gardien canadien

Originaire de Gatineau, ce portier de 24 ans (6’1 – 84 kg), formé au Québec et passé notamment par le programme universitaire de l’UQO, rejoint Dijon pour renforcer notre brigade défensive.

Après plusieurs expériences de développement au Canada, Charles arrive en Europe pour découvrir le championnat français et s’inscrire pleinement dans le projet sportif dijonnais.

Il retrouvera à Dijon un visage familier : notre coach Patrick Lacelle, qu’il connaît bien et qui l’a déjà entraîné par le passé, un lien qui facilitera naturellement son intégration au sein du groupe.



Bienvenue à Dijon, Charles !



