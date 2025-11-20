Le club des Ducs de Dijon annonce le départ immédiat de Pacôme Courtoison
, appelé par un autre club évoluant au même niveau. Après échanges avec notre staff sportif, il a fait le choix de saisir cette opportunité, une décision prise en accord avec les Ducs.
Nous tenons à remercier Pacôme pour son sérieux, son professionnalisme et son engagement depuis le début de saison. Son passage à Dijon aura été marqué par une attitude exemplaire sur et en dehors de la glace.
Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa saison.
Les Ducs de Dijon sont heureux d’annoncer l’arrivée du gardien canadien Charles Paré
.
Originaire de Gatineau, ce portier de 24 ans (6’1 – 84 kg), formé au Québec et passé notamment par le programme universitaire de l’UQO, rejoint Dijon pour renforcer notre brigade défensive.
Après plusieurs expériences de développement au Canada, Charles arrive en Europe pour découvrir le championnat français et s’inscrire pleinement dans le projet sportif dijonnais.
Il retrouvera à Dijon un visage familier : notre coach Patrick Lacelle, qu’il connaît bien et qui l’a déjà entraîné par le passé, un lien qui facilitera naturellement son intégration au sein du groupe.
Bienvenue à Dijon, Charles !