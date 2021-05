Transferts 2021/2022 : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - Un gardien d'AmiensU20 signe à Neuilly Hockey sur glace : Transfert magnus Saison 2021/2022 - Amiens - Neuilly Source : Compte FB d'Amiens La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 11/05/2021 à 17:20 Tweeter

Communiqué d'Amiens

Antoine Gilbert est un gardien avec un gros potentiel. Il est d’ailleurs apparu plus d’une fois ces dernières années avec le groupe pro. Le jeune gardien de 20 ans quitte sa terre natale pour continuer sa progression en D1 à Neuilly sur Marne. " " Issu de la formation amiénoise,est un gardien avec un gros potentiel. Il est d’ailleurs apparu plus d’une fois ces dernières années avec le groupe pro. Le jeune gardien de 20 ans quitte sa terre natale pour continuer sa progression en D1 à Neuilly sur Marne. "



