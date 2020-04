Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League : Lausanne (Lausanne HC) Hockey sur glace - Un NHLer à Lausanne ? Dans la fleur de l'âge, un joueur de LNH devrait arriver sur les bords du Lac Léman. Source : MSL Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 01/04/2020 à 11:38 Tweeter

Yves Seira (archives) Le LHC rajouterait un NHLer à son effectif Le marché des transferts suisse qui tourne à plein régime en cette période particulière... Jordann Bougro à Fribourg-Gottéron (



C'est dans ce cadre que, selon nos informations, le Lausanne Hockey Club aurait mis sous contrat de Patrick Kane. L'ailier droit, gaucher, de 31 ans des Chicago Blackhawks, est encore au bénéfice d'un contrat avec la franchise de l'Illinois, jusqu'en 2023. Celui-ci aurait souhaité casser son entente et, convaincu par le discours du CEO lausannois et par les dires d'un certain Martin St-Louis (ex-LHC), s'inscrire dans les plans du club vaudois.



Son passage en Suisse (à Bienne) durant le dernier lock-out (23 pts / 20 matchs) aura donc laissé des traces dans son esprit. Les moyens du club lémanique permettraient de s'offrir les services de cet attaquant aux 84 points en 70 matchs (2019-2020). Le contrat devrait porter jusqu'au terme de la saison 2025-2026 (5 ans) pour un total de vingt millions de francs suisses.

À l'aube de la saison 2019-2020, dix joueurs du Lausanne HC ont compilé 631 matchs de LNH. Il s'agit Tobias Stephan (11 matchs avec Dallas), Philip Holm (1 match avec Vancouver), Petteri Lindbohm (40 matchs avec St-Louis), Cody Almond (25 matchs avec Minnesota), Christoph Bertschy (9 matchs avec Minnesota), Cory Emmerton (139 matchs avec Detroit), Dustin Jeffrey (131 matchs avec Pittsburgh, Dallas et Arizona), Joshua Jooris (213 matchs avec Calgary, New York Rangers, Arizona et Caroline), Ronalds Kenins (38 matchs avec Vancouver) et Joël Vermin (24 matchs avec Tampa Bay). Le marché des transferts suisse qui tourne à plein régime en cette période particulière... Jordann Bougro à Fribourg-Gottéron ( lire ici ), Makai Holdener, Valentin Pilet et Pasal Blaser à Viège, Steve Moses à Rapperswil-Jona, Stéphane Charlin et Jesse Tanner à La Chaux-de-Fonds en prêt...C'est dans ce cadre que, selon nos informations, le Lausanne Hockey Club aurait mis sous contrat de. L'ailier droit, gaucher, de 31 ans des, est encore au bénéfice d'un contrat avec la franchise de l'Illinois,. Celui-ci aurait souhaité casser son entente et, convaincu par le discours du CEO lausannois et par les dires d'un certain Martin St-Louis (ex-LHC), s'inscrire dans les plans du club vaudois.Son passage en Suisse (à Bienne) durant le dernier lock-out (23 pts / 20 matchs) aura donc laissé des traces dans son esprit. Les moyens du club lémanique permettraient de s'offrir les services de cet attaquant aux(2019-2020). Le contrat devrait porter(5 ans)À l'aube de la saison 2019-2020, dix joueurs du Lausanne HC ont compilé 631 matchs de LNH. Il s'agit(11 matchs avec Dallas),(1 match avec Vancouver),(40 matchs avec St-Louis),(25 matchs avec Minnesota),(9 matchs avec Minnesota),(139 matchs avec Detroit),(131 matchs avec Pittsburgh, Dallas et Arizona),(213 matchs avec Calgary, New York Rangers, Arizona et Caroline),(38 matchs avec Vancouver) et(24 matchs avec Tampa Bay). © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo