Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Un nouveau partenaire pour les hockeyeurs Bonne nouvelle pour les hockeyeurs franais et europens ! Source : optimizesport.com La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 02/02/2021 11:24 Tweeter - Optimize, un nouveau partenaire pour les hockeyeurs en Europe -



Depuis le 2 janvier 2020, les hockeyeurs français et européens peuvent faire appel à Optimize Sport, la première agence spécialisée dans l'accompagnement et la gestion de carrière des sportifs de haut niveau, en France.



Filiale européenne du groupe canadien Optimize Sport, Optimize bénéficie d'un puissant réseau dans le monde du hockey sur glace en Europe et Amérique du Nord.

Ses collaborateurs sont des experts reconnus dans les domaines du suivi sportif, de la préparation physique et mentale, du coaching et de la nutrition, des compétences qu'ils mettent au service des joueurs d'élite et de jeunes prometteurs.

Avec leurs partenaires - des avocats et des psychologues, notamment - ses dirigeants, coachs professionnels, accompagnent les hockeyeurs de façon personnalisée afin qu'ils puissent optimiser leur potentiel sportif et progresser au plus haut niveau en menant de front leur pratique du hockey sur glace et la préparation de leur avenir professionnel.



Le process Optimize a fait ses preuves au Canada, la patrie du hockey par excellence : centré sur l’individu, il permet au joueur de se fixer des objectifs et de faire des choix éclairés pour concilier l'exigence sportive et un développement harmonieux.



Optimize sport compte parmi ses recrues françaises Hugo Allais, international U20, évoluant au Canada dans la ligue de hockey collégial AAA, et Matt Bourgouin, international U20, évoluant à Anglet (U20, Magnus et D3).



Contacts :



antoine.verkest@optimizesport.com

vincent.jacquemin@optimizesport.com



Ce qu'ils disent d'Optimize :



Hugo Allais : « J'ai choisi de travailler avec Optimize parce qu'ils répondent à toutes les attentes du joueur de hockey, que ce soit sur l'aspect physique ou mental. Le staff d'Optimize va m'accompagner pour me permettre d'acéder au niveau supérieur »



Matt Bourgoin : « Le programme d'Optimize Europe est complet et va me permettre de progresser tant sur le plan physique que mental. Leurs nombreux contacts dans le monde du hockey m'assurent une bonne gestion de carrière et me permettra de me concentrer pleinement sur mes performances. »

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur