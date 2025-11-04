Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques) Hockey sur glace - Un nouvel attaquant à Amiens Un autre attaquant canadien signe chez les gothiques Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 05/12/2025 à 08:30 Tweeter



Le staff des gothiques se donnent un peu plus de profondeur de banc dans le secteur offensif avec la signature du canadien Anthony Beauchamp en provenance du club américain des Florida Everblades (ECHL).












