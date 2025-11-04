|
|Ligue Magnus : Amiens (Les Gothiques)
|
|Hockey sur glace - Un nouvel attaquant à Amiens
|
|Un autre attaquant canadien signe chez les gothiques
|
|
|Source : Média Sports Loisirs / Infos clubs
|
La rédaction / sl
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 05/12/2025 à 08:30
|
|
Le staff des gothiques se donnent un peu plus de profondeur de banc dans le secteur offensif avec la signature du canadien Anthony Beauchamp
en provenance du club américain des Florida Everblades (ECHL).
|
|
|
|
|
|