Division 1 Hockey sur glace - Une semaine intense pour Valenciennes Trois matchs au programme pour les diables Rouges.



Semaine intense pour les Diables Rouges : trois matchs au programme !





Mercredi 17 septembre à 18h40, les Diables ouvriront le bal à domicile, à la patinoire Valigloo, face à l'équipe de Dunkerque. Un duel régional qui s'annonce électrique.



Samedi 20 septembre à 18h40, toujours à Valigloo, les Valenciennois accueilleront les Néerlandais de Geleen Limburg pour un affrontement international qui promet du spectacle.



Dimanche 21 septembre, les Diables prendront la route pour affronter à nouveau Geleen Limburg, cette fois à l'extérieur, dans un match retour qui mettra à l'épreuve leur endurance et leur cohésion.



La billetterie est ouverte ! Infos et réservations sur le site officiel : www.diablesrouges.fr



Crédit Photo : Emmanuel Chiarelli



Venez nombreux soutenir les Diables Rouges et vivre l'intensité du hockey sur glace à Valigloo. Ambiance garantie, frissons assurés !

