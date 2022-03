Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - Swiss League : Kloten (EHC Kloten) Hockey sur glace - V. Claireaux à Chloote Libéré par le Berani Zlin le 28 février pour la Suisse, V. Claireaux rejoint le EHC Kloten et la région zürichoise jusqu'à la fin de la saison. Source : EHC Kloten Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 02/03/2022 à 12:43 Tweeter Nicolas Leleu (archives) Un nouveau Tricolore arrive en Suisse Après trois saisons quasi-complètes en Extraliga tchèque à Zlin, Boleslav et Pardubice, 64 points (23 buts, 41 assists) en 133 matchs. Selon les informations de son dernier employeur, Claireaux souhaitait évoluer en Helvétie, afin de maximiser ses chances de sélection en Equipe de France.



Depuis son dernier départ de France en 2018, l'Amiénois de formation, a également évolué en Mestis et Liiga finlandaise avec Keuruu, Lukko et Vaasa Sport.



Sous l'uniforme des Aviateurs, il rejoint l'arsenal offensif mené par Robin Figren, Marc Marchon et Dario Meyer, soit 72 buts cumulés sur les 211 réussites en 48 matchs de Swiss League. Le directeur sportif du EHCK Patrik Bärtschi précise: "Avec Valentin, nous avons un joueur qui s'intègre bien dans notre équipe et qui donne des options à nos coaches".











